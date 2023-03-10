Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 10 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,65 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 38,05 грн (38,10 – 8 березня)

продаж – 38,65 грн (38,70 – 8 березня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,00 грн (40,05 – 8 березня),

продаж – 40,60 грн (40,65 – 8 березня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 8 березня),

продаж – 8,75 грн (8,75 – 8 березня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 березня становить 38,6201 грн за євро (+0,0530 грн).