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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 10 березня

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 11:04
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 10 березня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,65 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,05 грн (38,10 – 8 березня)
  • продаж – 38,65 грн (38,70 – 8 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,00 грн (40,05 – 8 березня),
  • продаж – 40,60 грн (40,65 – 8 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 8 березня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 8 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 березня становить 38,6201 грн за євро (+0,0530 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 10 березня

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України покращалася. Однією із причин було припинення фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

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