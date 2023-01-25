Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 25 січня
В обмінних пунктах України сьогодні, 25 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 43,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,90 грн (39,95 – 24 січня)
- продаж – 40,50 грн (40,55 – 24 січня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 42,55 грн (42,50 – 24 січня),
- продаж – 43,65 грн (43,60 – 24 січня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 24 січня),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 24 січня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 25 січня становить 39,7226 грн за євро (-0,0293 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, банкіри прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні вони очікували на курс 43,23 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар порівняно з 42,30 грн/долар у листопаді.
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