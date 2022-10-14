Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 14 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,90 гривень за долар. Курс євро не змінився - 39,55 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 14 жовтня складає 35,6306 грн за євро (+0,1280 грн).
У НБУ не планують змінювати фіксований курс найближчим часом. Новопризначений голова Національного банку України Андрій Пишний вважає фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар адекватним ситуації.
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