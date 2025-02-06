Документи на будівництво від фізосіб у ЦНАПах почнуть розглядати автоматично: подробиці

Документи на будівництво об’єктів СС1 - зведення фізичними особами невеликих житлових будинків, господарських споруд та об’єктів малої інфраструктури, відтепер розглядатимуться у ЦНАП автоматично - без участі посадовців. Раніше цей процес займав до 10 днів і траплялися помилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, уряд ухвалив відповідне рішення про те, що будівельні документи в ЦНАПах відтепер розглядатимуть автоматично - раніше автоматична перевірка відбувалася, якщо оформлювали послугу через портал "Дія", а незабаром таку можливість додадуть і для ЦНАПів. Йдеться про об’єкти класу СС1, тобто зведення фізичними особами невеликих житлових будинків, господарських споруд (сарай, гараж) та об’єктів малої інфраструктури.

"Тепер документи, подані через ЦНАП і внесені адміністратором до електронного кабінету в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), розглядатимуть автоматично. Раніше автоматичні реєстрації працювали лише через портал "Дія" - послугою користувалися до третини заявників. Відтепер автоматизація працює і для кабінету ЦНАП. Рішення ухвалюватиме електронна система без участі посадовців - за 10–15 хвилин замість кількох днів", - пояснила Олена Шуляк.

Вона додала, що для громадян це опція матиме кілька переваг. По-перше, йдеться про швидке оформлення. Так, раніше документи для початку та завершення будівництва розглядали органи місцевого самоврядування й Державна інспекція архітектури та містобудування України - вручну від 1 до 10 днів. Тепер обробка триватиме 10–15 хвилин. По-друге, це означатиме менше помилок, оскільки ЄДЕССБ здійснюватиме моніторинг і виявлятиме методологічні або технічні неточності в документах.

"По-третє, це зручність для громадян, заради якої і відбувається цифровізація сфери державних послуг. Якщо інформації про цільове призначення земельної ділянки немає у відкритих реєстрах, система автоматично перевірить відповідність містобудівним умовам та обмеженням, будівельному паспорту", - зауважила парламентарка.

Вона наголосила, що наступними кроками в розширенні функціоналу ЄДЕССБ мають стати:

Запуск автоматичної видачі дозволів на будівництво об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 за умови, якщо всі необхідні відомості містяться в національних електронних інформаційних ресурсах та інформація, яка подана замовником, пройшла успішну перевірку;

Введення автоматичного блокування видачі позитивного висновку експертизи проєктної документації, яка не пройшла перевірку в системі.

Шуляк також нагадала, що в рамках затвердження "Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки" до грудня 2025 року в ЄДЕССБ потрібно інтегрувати всю містобудівну документацію.