Документы на строительство от физлиц в ЦПАУ начнут рассматривать автоматически: подробности

Документы на строительство объектов СС1 - возведение физическими лицами небольших жилых домов, хозяйственных построек и объектов малой инфраструктуры, отныне будут рассматриваться в ЦПАУ автоматически - без участия должностных лиц. Ранее этот процесс занимал до 10 дней и случались ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, правительство приняло соответствующее решение о том, что строительные документы в ЦПАУ отныне будут рассматривать автоматически - ранее автоматическая проверка происходила, если оформляли услугу через портал "Дія", а вскоре такую возможность добавят и для ЦПАУ. Речь идет об объектах класса СС1, то есть возведение физическими лицами небольших жилых домов, хозяйственных построек (сарай, гараж) и объектов малой инфраструктуры.

"Теперь документы, поданные через ЦПАУ и внесенные администратором в электронный кабинет в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ), будут рассматривать автоматически. Ранее автоматические регистрации работали только через портал "Дія" - услугой пользовались до трети заявителей. Отныне автоматизация работает и для кабинета ЦПАУ. Решение будет принимать электронная система без участия должностных лиц - за 10-15 минут вместо нескольких дней", - пояснила Елена Шуляк.

Она добавила, что для граждан это опция будет иметь несколько преимуществ. Во-первых, речь идет о быстром оформлении. Так, ранее документы для начала и завершения строительства рассматривали органы местного самоуправления и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины - вручную от 1 до 10 дней. Теперь обработка будет длиться 10-15 минут. Во-вторых, это будет означать меньше ошибок, поскольку ЕДЕССБ будет осуществлять мониторинг и выявлять методологические или технические неточности в документах.

"В-третьих, это удобство для граждан, ради которого и происходит цифровизация сферы государственных услуг. Если информации о целевом назначении земельного участка нет в открытых реестрах, система автоматически проверит соответствие градостроительным условиям и ограничениям, строительному паспорту", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что следующими шагами в расширении функционала ЕДЕССБ должны стать:

Запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, если все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, представленная заказчиком, прошла успешную проверку;

Введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, которая не прошла проверку в системе.

Шуляк также напомнила, что в рамках утверждения "Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы" до декабря 2025 года в ЕДЕССБ нужно интегрировать всю градостроительную документацию.