Докапіталізація державним банкам поки не потрібна, - Марченко

Докапіталізація державних банків у 2023 році поки не передбачена. Ця потреба, втім, може виникнути після стрес-тестування, яке проводиться Національним банком.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Якщо буде така потреба і буде неможливість виконання держбанками певних нормативів - будемо думати про це", - пояснив він.

Міністр нагадав, що у військовий період часу встановлена досить сприятлива політика у частині нормативів, виконання їх банками, в тому числі державними.

"На даному етапі я б не ставив це питання як особливо нагальне. У нас є інші проблеми, які ми маємо закрити", - сказав Марченко.

Разом з тим, на його думку, під час війни банківська система функціонує в досить простому форматі, банки не зацікавлені в кредитуванні.

"Є дуже мало нових кредитних рішень, без урахування “5-7-9” коштів у банківській системі більш ніж достатньо, ліквідність надзвичайно велика. Способи використання цієї ліквідності всім відомі. Але банки воліють використовувати депозитні сертифікати як спосіб збереження власної ліквідності", - сказав міністр.

Банківський сектор, як вважає Марченко, перетворився не на генератор економічного зростання або локомотив цих процесів.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно в НБУ погіршили оцінку втрат кредитного портфеля банків через війну з 20% до 30%, там зазначили, що визнання втрат продовжиться.

Також ми писали про те, що в жовтні президент України Володимир Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах війни.

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