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Доходы местных бюджетов за год достигли 234 млрд гривен

Новости » Экономика    09.01.2019 - 11:36
Доходы местных бюджетов за год достигли 234 млрд гривен
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Доходы за 2018 год превысили прогнозируемые планы

Доходы местных бюджетов за 2018 год достигли 234 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, доходы местных бюджетов за 2018 год превысили прогнозируемые планы и составили 234 млрд гривен. Это на 22% (42 млрд гривен) превышает поступления за 2017 год.

Доходы местных бюджетов за год достигли 234 млрд гривен

Он также отметил, что налога на доходы физических лиц поступило 138,2 млрд гривен (больше поступлений чем в 2017 на 28 млрд гривен). Самые высокие темпы прироста - Киевская (28%), Винницкая (27,5%), Донецкая (27,2%), Волынская (27,2%) области.

Платы за землю поступило 27,3 млрд гривен (на 1 млрд больше прошлого года). Самые высокие темпы прироста - Луганская (16,1%) и Кировоградская (15,5%) области.

Фактические поступления единого налога составили 29,5 млрд гривен (выросли на 6,2 млрд гривен, или на 26,5%). Фактические поступления акцизного налога с топлива составляют 7,9 млрд гривен (выросли на 0,8 млрд гривен, или на 10,6%).

Напомним, ранее в Минрегионе спрогнозировали объем доходов местных бюджетов на уровне выше 230 млрд гривен.

 

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