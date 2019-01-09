Доходы местных бюджетов за год достигли 234 млрд гривен

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Доходы за 2018 год превысили прогнозируемые планы

Доходы местных бюджетов за 2018 год достигли 234 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, доходы местных бюджетов за 2018 год превысили прогнозируемые планы и составили 234 млрд гривен. Это на 22% (42 млрд гривен) превышает поступления за 2017 год.

Он также отметил, что налога на доходы физических лиц поступило 138,2 млрд гривен (больше поступлений чем в 2017 на 28 млрд гривен). Самые высокие темпы прироста - Киевская (28%), Винницкая (27,5%), Донецкая (27,2%), Волынская (27,2%) области.

Платы за землю поступило 27,3 млрд гривен (на 1 млрд больше прошлого года). Самые высокие темпы прироста - Луганская (16,1%) и Кировоградская (15,5%) области.

Фактические поступления единого налога составили 29,5 млрд гривен (выросли на 6,2 млрд гривен, или на 26,5%). Фактические поступления акцизного налога с топлива составляют 7,9 млрд гривен (выросли на 0,8 млрд гривен, или на 10,6%).

Напомним, ранее в Минрегионе спрогнозировали объем доходов местных бюджетов на уровне выше 230 млрд гривен.