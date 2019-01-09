Доходи місцевих бюджетів за рік досягли 234 млрд гривень

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Доходи за 2018 рік перевищили прогнозовані плани

Доходи місцевих бюджетів за 2018 рік досягли 234 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єра, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

За його словами, доходи місцевих бюджетів за 2018 рік перевищили прогнозовані плани і склали 234 млрд гривень. Це на 22% (42 млрд гривень) перевищує надходження за 2017 рік.

Він також зазначив, що податку на доходи фізичних осіб надійшло 138,2 млрд гривень (більше надходжень, ніж у 2017 на 28 млрд гривень). Найвищі темпи приросту - Київська (28%), Вінницька (27,5%), Донецька (27,2%), Волинська (27,2%) області.

Плати за землю надійшло 27,3 млрд гривень (на 1 млрд більше минулого року). Найвищі темпи приросту - Луганська (16,1%) та Кіровоградська (15,5%) області.

Фактичні надходження єдиного податку склали 29,5 млрд гривень (зросли на 6,2 млрд гривень, або на 26,5%). Фактичні надходження акцизного податку з пального складають 7,9 млрд гривень (зросли на 0,8 млрд гривень, або на 10,6%).

Нагадаємо, раніше в Мінрегіоні спрогнозували обсяг доходів місцевих бюджетів на рівні вище 230 млрд гривень.