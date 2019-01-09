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Доходи місцевих бюджетів за рік досягли 234 млрд гривень

Новини » Економіка    09.01.2019 - 11:36
Доходи місцевих бюджетів за рік досягли 234 млрд гривень
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Доходи за 2018 рік перевищили прогнозовані плани

Доходи місцевих бюджетів за 2018 рік досягли 234 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єра, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

За його словами, доходи місцевих бюджетів за 2018 рік перевищили прогнозовані плани і склали 234 млрд гривень. Це на 22% (42 млрд гривень) перевищує надходження за 2017 рік.

Доходи місцевих бюджетів за рік досягли 234 млрд гривень

Він також зазначив, що податку на доходи фізичних осіб надійшло 138,2 млрд гривень (більше надходжень, ніж у 2017 на 28 млрд гривень). Найвищі темпи приросту - Київська (28%), Вінницька (27,5%), Донецька (27,2%), Волинська (27,2%) області.

Плати за землю надійшло 27,3 млрд гривень (на 1 млрд більше минулого року). Найвищі темпи приросту - Луганська (16,1%) та Кіровоградська (15,5%) області.

Фактичні надходження єдиного податку склали 29,5 млрд гривень (зросли на 6,2 млрд гривень, або на 26,5%). Фактичні надходження акцизного податку з пального складають 7,9 млрд гривень (зросли на 0,8 млрд гривень, або на 10,6%).

Нагадаємо, раніше в Мінрегіоні спрогнозували обсяг доходів місцевих бюджетів на рівні вище 230 млрд гривень.

 

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