Доходы госшахт зависят от финансовой ситуации на "Центрэнерго", - анализ

Энергогенерирующая компания “Центрэнерго” является единственным потребителем угля, добываемого государственными шахтами. Следовательно, финансовое состояние шахт непосредственно зависит от ситуации вокруг "Центрэнерго".

Об этом говорится в аналитике на Delo.ua.

Согласно решению НКРЭКУ, произведенная на "Центрэнерго" электроэнергия реализовывается по 1,2 грн за кВт/ч при себестоимости 1,6 грн за кВт/ч, что бьет по финансам госкомпании.

“В итоге мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины. Пусть правительство и собирается постепенно закрывать шахты, но мгновенно трудоустроить десятки тысяч их работников - не такая простая задача. Пока ее решение не найдено - в интересах государства поддерживать отрасль и не допускать социального кризиса, постепенно закрывая самые убыточные шахты и создавая новые рабочие места в других сферах”, - указывает автор материала.

Дополнительным фактором неопределенности для “Центрэнерго” выступает задолженность “Энергорынка”.

“Сейчас "Центрэнерго" еще справляется, обеспечивает шахтеров и собственных сотрудников работой, постепенно накапливая долги. Ситуация усложняется еще и миллиардной задолженностью перед предприятием со стороны уже не функционирующего "Энергорынка". Не говоря о том, что "Энергорынок" должен не только “Центрэнерго”, и с этими долгами тоже нужно что-то делать, однако, создаётся впечатление, что о них попросту забыли. Или кто-то старается, чтобы все забыли”, - сказано в материале.

Кроме того, указывается, что при предыдущем руководстве на "Центрэнерго" существовали сомнительные финансовые схемы, ухудшавшие ситуацию на предприятии.

"Также почти незамеченной прошла информации о решении хозсуда Киева в пользу Виталия Кропачева (ООО "Укрдонинвест Трейдинг") о взыскании с ПАО “Центрэнерго” 1,44 млрд грн, из которых более половины - штраф за “непринятый уголь", - отмечается в публикации.

Отметим, в состав “Центрэнерго”, находящегося в управлении Фонда госимущества Украины, входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС.

"Центрэнерго" входит в список объектов большой приватизации.