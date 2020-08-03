Доходы госшахт зависят от финансовой ситуации на "Центрэнерго", - анализ

Фото: "Центрэнерго" (из открытых источников)

Фактором неопределенности для “Центрэнерго” выступает также задолженность “Энергорынка”

Энергогенерирующая компания “Центрэнерго” является единственным потребителем угля, добываемого государственными шахтами. Следовательно, финансовое состояние шахт непосредственно зависит от ситуации вокруг "Центрэнерго".

Об этом говорится в аналитике на Delo.ua.

Согласно решению НКРЭКУ, произведенная на "Центрэнерго" электроэнергия реализовывается по 1,2 грн за кВт/ч при себестоимости 1,6 грн за кВт/ч, что бьет по финансам госкомпании.

“В итоге мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины. Пусть правительство и собирается постепенно закрывать шахты, но мгновенно трудоустроить десятки тысяч их работников - не такая простая задача. Пока ее решение не найдено - в интересах государства поддерживать отрасль и не допускать социального кризиса, постепенно закрывая самые убыточные шахты и создавая новые рабочие места в других сферах”, - указывает автор материала.

Дополнительным фактором неопределенности для “Центрэнерго” выступает задолженность “Энергорынка”.

“Сейчас "Центрэнерго" еще справляется, обеспечивает шахтеров и собственных сотрудников работой, постепенно накапливая долги. Ситуация усложняется еще и миллиардной задолженностью перед предприятием со стороны уже не функционирующего "Энергорынка". Не говоря о том, что "Энергорынок" должен не только “Центрэнерго”, и с этими долгами тоже нужно что-то делать, однако, создаётся впечатление, что о них попросту забыли. Или кто-то старается, чтобы все забыли”, - сказано в материале.

Кроме того, указывается, что при предыдущем руководстве на "Центрэнерго" существовали сомнительные финансовые схемы, ухудшавшие ситуацию на предприятии.

"Также почти незамеченной прошла информации о решении хозсуда Киева в пользу Виталия Кропачева (ООО "Укрдонинвест Трейдинг") о взыскании с ПАО “Центрэнерго” 1,44 млрд грн, из которых более половины - штраф за “непринятый уголь", - отмечается в публикации.

Отметим, в состав “Центрэнерго”, находящегося в управлении Фонда госимущества Украины, входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС.

"Центрэнерго" входит в список объектов большой приватизации.