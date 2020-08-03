Доходи держшахт залежать від фінансової ситуації на "Центренерго", - аналіз

Фото: "Центренерго" (з відкритих джерел)

Фактором невизначеності для "Центренерго" виступає також заборгованість "Енергоринку"

Енергогенеруюча компанія "Центренерго" є єдиним споживачем вугілля, що видобувається державними шахтами. Отже, фінансовий стан шахт безпосередньо залежить від ситуації навколо "Центренерго".

Про це йдеться в аналітиці на Delo.ua.

Згідно з рішенням НКРЕКП, вироблена на "Центренерго" електроенергія реалізовується по 1,2 грн за кВт/год при собівартості 1,6 грн за кВт/год, що б'є по фінансам держкомпанії.

"У підсумку ми потрапляємо в парадоксальну ситуацію, коли збитки вирішили покласти саме на ту держкомпанію, від якої залежить існування вугільної галузі і робота всієї енергосистеми України. Нехай уряд і збирається поступово закривати шахти, але миттєво працевлаштувати десятки тисяч їх працівників - не таке просте завдання. Поки її рішення не знайдено - в інтересах держави підтримувати галузь і не допускати соціальної кризи, поступово закриваючи самі збиткові шахти і створюючи нові робочі місця в інших сферах ", - вказує автор матеріалу.

Додатковим фактором невизначеності для "Центренерго" виступає заборгованість "Енергоринку".

"Зараз "Центренерго" ще справляється, забезпечує шахтарів і власних співробітників роботою, поступово накопичуючи борги. Ситуація ускладнюється ще й мільярдною заборгованістю перед підприємством з боку вже не функціонуючого "Енергоринку". Не кажучи про те, що "Енергоринок" має не тільки "Центренерго", і з цими боргами теж потрібно щось робити, однак, складається враження, що про них просто забули. Або хтось намагається, щоб всі забули", - сказано в матеріалі.

Крім того, вказується, що при попередньому керівництві на "Центренерго" існували сумнівні фінансові схеми, що погіршували ситуацію на підприємстві.

"Також майже непоміченою пройшла інформації про рішення госпсуду Києва на користь Віталія Кропачева (ТОВ "Укрдонінвест Трейдинг") про стягнення з ПАТ "Центренерго" 1,44 млрд грн, з яких більша частина - штраф за "неприйняте вугілля", - наголошується в публікації.

Відзначимо, до складу "Центренерго", що знаходиться в управлінні Фонду держмайна України, входять Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС.

"Центренерго" входить в список об'єктів великої приватизації.