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Доходы госбюджета с начала года выросли более чем на 20%

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Украина, Среда 01 декабря 2021 17:48
Доходы госбюджета с начала года выросли более чем на 20% Фото: Госбюджет Украины за 11 месяцев перевыполнен на 4,2% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2021 года составили 1 159,4 млрд гривен. Это на 4,2% больше плана и на 22,7% больше доходов прошлого года (944,8 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины (Госказаначейство).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в ноябре составили 14,2 млрд гривен, что на 5,1% больше плана и на 37,0% выше, чем в прошлом году, когда они составили 102,3 млрд гривен.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 декабря 2021 года составляет 33,7 млрд гривен (месяцем ранее - 18,9 млрд гривен).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

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