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Доходи від реклами в Twitter впали на 50%, - Маск

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Неділя 16 липня 2023 07:55
Доходи від реклами в Twitter впали на 50%, - Маск Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Грошовий потік Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження, що не відповідає очікуванням Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після звільнення тисяч співробітників і скорочення витрат за хмарні послуги новий власник заявив, що компанія зменшила свої неборгові витрати до 1,5 млрд доларів із прогнозованих 4,5 у 2023 році. Однак, агресивних заходів щодо скорочення витрат після того, як Маск придбав Twitter у жовтні, виявлось недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік.

"Грошовий потік Twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%. Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми матимемо розкіш чогось іншого", - зазначив Ілон Маск.

Новий генеральний директор компанії, призначений Маском нещодавно, Лінда Яккаріно повідомила інвесторам, що Twitter планує зосередитися на партнерстві з відео, авторами та торгівлею, а також веде переговори з політичними діячами та індустрією розваг, платіжними службами та видавцями новин і ЗМІ.

У четвер Twitter заявив, що вибрані творці контенту матимуть право на отримання частини доходу від реклами, який компанія заробляє, намагаючись залучити більше творців контенту на сайт.

Масові звільнення в Twitter

Псля покупки Маском Twitter персонал компанії скоротився на 80% - з 7500 до 1300 осіб. Кортні МакМілліан, яка до звільнення керувала програмами винагород для співробітників подала колективний позов до федерального суду Сан-Франциско у якому йдеться, що Twitter заборгував 500 млн доларів обіцяної вихідної допомоги тисячам співробітників.

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