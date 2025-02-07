ua en ru
Пт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Доходи Пенсійного фонду України різко зросли на початку року: куди пішли кошти

Україна, П'ятниця 07 лютого 2025 10:45
UA EN RU
Доходи Пенсійного фонду України різко зросли на початку року: куди пішли кошти Фото: Доходи Пенсійного фонду України зросли на третину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До Пенсійного фонду України за січень 2025 року з усіх джерел фінансування надійшло 68,1 млрд грн. Це на 8,6 млрд грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

За даними ПФУ, власні доходи фонду становили 47,4 млрд грн (з яких 2,0 млрд грн - надходження єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб з держбюджету). Сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зросла на 35,5% до 41,9 млрд гривень.

Кошти держбюджету на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ, становили 15,7 млрд грн.

Кошти на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива - 5,0 млрд грн.
Доходи Пенсійного фонду України різко зросли на початку року: куди пішли кошти

Видатки фонду

Згідно з оперативними даними загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 70,3 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше до відповідного періоду минулого року.

Видатки на виплату пенсій становили 61,5 млрд гривень. Це на 6,8% більше, ніж в січні минулого року (57,6 млрд гривень).
Доходи Пенсійного фонду України різко зросли на початку року: куди пішли кошти

Нагадаємо, до бюджету Пенсійного фонду України за 2024 рік з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень. Це на 79,0 млрд гривень більше, ніж у 2023 році. ПФУ спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсія в Україні
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані
Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів