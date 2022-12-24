UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Договірні матчі на ЧС-2022: ФІФА оголосила однозначний вердикт

Фото: Ніколас Отаменді проти Рандала Коло Муані (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) завершила аналіз усіх поєдинків чемпіонату світу-2022 щодо можливих маніпуляцій щодо підсумкових результатів матчів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Спеціальна комісія не виявила ознак договірних матчів на катарському Мундіалі. Аналітики моніторили всі 64 поєдинки ЧС-2022. Окрема цільова група відпрацювала ринок букмекерських ставок.

Під пильним оком спецкомісії були легальні ринки, а також усі місця проведення змагань. Прикладів підозрілої поведінки учасників турніру, офіційних осіб, а також букмекерів "слідчі" не знайшли. Навіть загроз матчів договірного характеру чи поєдинків із фіксованим результатом не було.

Чемпіонат світу-2022 завершився феєричним фіналом Аргентини проти збірної Франції. "Альбіселесте" двічі вели в рахунку (2:0, 3:2), але не змогли втримати перемогу, тож чемпіона довелося з'ясовувати в серії пенальті. Там аргентинці були точнішими.

Після фінального матчу чемпіонату світу-2022 ФІФА роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії. Зокрема, Ліонель Мессі отримав "Золотий м'яч" Мундіалю.

До слова, раніше пригадали важкий шлях Ді Марії до звання чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФІФАЧемпіонат світуЧМ-2022