Договір України із США про гарантії безпеки має бути схожий на ізраїльську модель, - Зеленський

Двосторонній договір зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки України має бути схожий на ізраїльську модель. Він повинен містити питання зброї, санкцій, фінансів, однак з кожною країною перелік може бути інший.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю "1+1".

"Там (у договорах про гарантії безпеки, - ред.) повинні бути і санкції, і зброя, фінанси, ППО, літаки - меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, з Британією - сильний. Є держави, які просто не мають зброї, але (мають, - ред.) фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що договір зі США може бути схожий на ізраїльську модель гарантій безпеки від американців.

"Зі США у нас, напевно, буде саме така модель - ізраїльська, там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси тощо. Начебто ізраїльська, але інша держава у нас й інший ворог", - пояснив він.

Президент запевнив, що у разі зміни президента у США договір продовжуватиме діяти, оскільки документ має бути обов’язково ратифікований Конгресом, а в європейських країнах - їхніми парламентами.

Зеленський додав, що Україна не відмовляється від НАТО, а гарантії безпеки діятимуть на шляху України до Альянсу.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки.

Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів із партнерами. До підтримки України може приєднатися будь-яка держава.

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