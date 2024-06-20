Договір Росії з КНДР демонструє зближення авторитарних країн, - генсек НАТО

Новий військовий пакт Росії з Північною Кореєю демонструє зростаючу згоду між авторитарними державами і наголошує на важливості того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столненберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президент Росії Володимир Путін підписав угоду з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, яка включала зобов'язання щодо "взаємної оборони", що кардинально змінює політику Москви щодо Пхеньяну.

Як повідомив Столненберг, Північна Корея надала Росії "величезну кількість боєприпасів", тоді як Китай та Іран підтримували Москву у військовій формі у її війні проти України.

"Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують одна одну так, як ми раніше не бачили", - заявив він на дискусії під час офіційного візиту до Оттави.

"Коли вони стають все більш узгодженими - авторитарні режими, такі як Північна Корея і Китай, Іран, Росія - тоді ще важливіше, щоб ми були єдині як країни, які вірять у свободу та демократію", - сказав він.

Зростання близькості між Росією та іншими азіатськими країнами означає, що тим більше важливо, щоб НАТО працювало з союзниками в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, сказав він, додавши, що саме тому лідерів Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї було запрошено на зустріч. Саміт НАТО у Вашингтоні наступного місяця.

Витрати НАТО на оборону

Столтенберг також заявив, що очікує, що Канада виконає завдання НАТО щодо витрачання 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

Ліберальний уряд Канади, який вклав мільярди в соціальні програми, витрачає лише 1,37% ВВП на свою армію. У квітні воно опублікувало план досягнення 1,76% до 2030 року.

Інші члени НАТО "стурбовані фінансовим балансом, вони хочуть витрачати гроші на охорону здоров'я (і) освіту", - сказав він, додавши, що "якщо ми не зможемо зберегти світ, то що ми робитимемо в галузі охорони здоров'я, зміни клімату та освіти?"