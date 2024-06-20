Договір між РФ і Північною Кореєю має занепокоїти Китай. У Байдена назвали причину
Китай має занепокоїтися через договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За його словами, договір між КНДР і Росією суперечить заяві, яку раніше робили диктатор Володимир Путін і глава Китаю Сі Цзіньпін.
Кірбі уточнив, що минулого місяця і РФ, і Китай виступили за мирне і дипломатичне вирішення війни в Україні.
Тому представник Білого дому уточнив, що цей договір має викликати занепокоєння в Пекіні.
Що передувало
Днями Путін і глава КНДР Кім Чен Ин уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає негайне надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з країн.
На цю подію вже відреагували в Південній Кореї. У Сеулі після цього вирішили переглянути свою політику щодо постачання Україні летального озброєння.
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