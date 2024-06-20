Договор между РФ и Северной Кореей должен обеспокоить Китай. У Байдена назвали причину

Китай должен обеспокоиться из-за договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

По его словам, договор между КНДР и Россией противоречит заявлению, которое ранее делали диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин.

Кирби уточнил, что в прошлом месяце и РФ, и Китай выступили за мирное и дипломатическое решение войны в Украине.

Поэтому представитель Белого дома уточнил, что этот договор должен вызывать беспокойство в Пекине.

Что предшествовало

На днях Путин и глава КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.