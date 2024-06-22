Догляд за батьками з інвалідністю. Чоловікам стане простіше отримати відстрочку: деталі

Під час мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть отримати відстрочку для догляду за батьком або матір'ю, якщо у одного з них є інвалідність 1 або 2 групи. Недавно процедура отримання такої відстрочки зазнала деяких змін – вже не потрібен один із документів, який вимагали раніше.

Що необхідно враховувати при оформленні відстрочки за доглядом за батьками та які документи для цього потрібні, в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко .

Як оформити відстрочку для догляду за батьками з інвалідністю

В процедурі отримання відстрочки чоловіком для доглядом за одним з батьків з інвалідністю є певні зміни. Процедура загалом залишилася такою, якою й була раніше. Водночас для оформлення такої відстрочки вже не потрібен висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я) про те, що людина потребує стороннього догляду.

"Такий документ був передбачений для людей з інвалідністю другої групи, якщо про це не зазначено в довідці МСЕК. Тоді просили ще й такий висновок. Зараз його прибрали зі списку, і для людей з інвалідністю другої групи він вже не є обов'язковим", – пояснює адвокат.

Які документи потрібні для відстрочки для догляду за родичем з інвалідністю:

Документи про наявність родинних зв'язків чоловіка та його батьків (свідоцтво про народження);

Довідка МСЕК про інвалідність;

Паспорти всіх осіб;

Пенсійне посвідчення батьків (за наявності);

Акт здійснення догляду: оформлюється у Департаменті соціального захисту населення.

"Це мінімальний пакет документів. Знаю від своїх клієнтів та від працівників територіальних центрів, що просять також нотаріальну заяву від особи, яка потребує догляду. Треба вказати, щоб за нею здійснювала догляд конкретна людина. І щоб було вказано, що у людини з інвалідністю немає інших осіб, які можуть її утримувати", – зауважує Катерина Аніщенко.

Зверніть увагу. Якщо у військовозобов'язаного є дружина, яка не досягла пенсійного віку, її можуть розцінювати як людину, яка може здійснювати догляд за батьками замість чоловіка.

Хто перевіряє, чи чоловік справді доглядає за батьками

Випадки у отриманні відстрочки є дуже різні. Наприклад, коли мама чоловіка отримала першу чи другу групу інвалідності ще 15 років тому. А буває, що групу інвалідності батькам надали недавно, вже під час повномасштабного вторгнення.

За словами адвоката, до тих людей, хто отримав інвалідність вже під час великої війни, деякі представники ТЦК і СП можуть ставитися досить скептично.

"Це стосується не лише інвалідності, а й випадків, коли мама відмовляється від дитини і на підставі цього хоче "позбавити" себе батьківських прав. Бо рішення суду про позбавлення батьківських прав є підставою для того, щоб батько дитини не був мобілізований. Всі ці заяви дійсно вже розглядається скептично – як працівниками ТЦК, так і судами. Але, знову таки, питання по здоров'ю, як і саму інвалідність, ніхто не скасовував. Просто так сталося, що питання зі здоров'ям виникають саме під час війни", – зауважує Катерина Аніщенко.

Вона припускає, що в таких ситуаціях у відстрочці будуть не відмовляти, а будуть просити доповнювати пакет документів. Наприклад, просити довідку про те, що батьки проживають разом із сином.

"Можуть приходити працівники департаменту соціального захисту населення, щоб скласти такий акт. Будуть опитувати сусідів, чи дійсно син доглядає за матір'ю, чи справді вони проживають разом, як часто його тут бачать", – пояснює вона.