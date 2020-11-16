Додон привітав Санду з перемогою і просить людей не виходити на протести

Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Чинний молдавський лідер Ігор Додон привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови. Він також закликає своїх прихильників не виходити на протести.

Відповідну заяву він зробив на сьогоднішньому брифінгу.

За його словами, попередні результати показують перемогу Санду.

"Я вітаю її з попередньою перемогою, але крапку у виборчому процесі буде поставлено, коли будуть перевірені всі повідомлення про порушення", - зазначив Додон.

У той же час, як підкреслив Додон, його штаб зафіксував безпрецедентну кількість порушень на виборах. При цьому він звернувся до своїх прихильників із закликом не виходити на акції протесту.

Зазначимо, Центральна виборча комісія Молдови вже опрацювала 100% бюлетенів. Згідно з попередніми підрахунками, лідирує Санду з 57,75% голосів виборців, Додон набрав 42,25% голосів.

Нагадаємо, після другого туру виборів Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці, але не уточнив, у чому вони полягатимуть.

Український президент Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою на виборах.