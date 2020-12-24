Додон передав Санду повноваження президента Молдови

Фото: Майя Санду (flickr com eppofficial)

Ігор Додон, президентський термін якого сплив 24 грудня, передав повноваження новому президенту Молдови Майї Санду. Церемонія передачі влади пройшла в будівлі президентури.

Про це пише місцеве видання newsmaker.

Повідомляється, що Додон зустрів Санду в холі президентури з квітами, а вся церемонія передачі влади тривала всього хвилину. Він побажав Санду успіхів на новій посаді і пішов.

Також повідомляється, що на вулиці люди, які прийшли підтримати нового президента, зустріли Додона криками "Юда" та "Злодій".

Фото: передача влади Санду (newsmaker)

Відзначимо, сьогодні в Палаці Республіки в Кишиневі пройшла інавгурація Майї Санду. Після принесення присяги вона звернулася до народу кількома мовами, у тому числі українською, і пообіцяла "навести порядок і побудувати одну країну для всіх".

Нагадаємо, Додон встиг урізати президентські повноваження перед інавгурацією Санду. Зокрема, з підпорядкування президенту вивели Службу інформації і безпеки Молдови, але конституційний суд припинив дію цього закону.

Крім того, в останні дні каденції Додона в Молдові підвищили статус російської мови, зобов'язавши чиновників говорити цією мовою.