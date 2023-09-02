Додав 1000 мегават потужності. Енергоатом вивів з ремонту один з блоків АЕС

Наприкінці серпня був під’єднаний до енергомережі блок однієї з атомних електростанцій. Він додав в енергосистему 1000 додаткових мегаватів потужності. Крім того, в Україні триває підготовка до осінньо-зимового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

“Атомні енергоблоки - позавчора (31 серпня - ред.) вийшов знову у нас - я вдячний за це дуже Енергоатому - раніше на 5 днів з ремонту черговий блок. І це додало 1000 МВт додатково в систему”, - сказав Галущенко.

За його словами, ремонтні роботи на сьогодні відбуваються відповідно до графіків. При цьому є певні складнощі, коли під час ремонтних робіт виявляють снаряди, які не розірвалися. Тож інколи відбуваються певні коригування графіків ремонту.

Галущенко нагадав, що атомна генерація несе більш як 50% всієї генерації країни, та додав, що всі 9 блоків, які зараз є на контрольованій території, мають стовідсотково відпрацювати протягом цієї зими.

"Це дуже важливо", - зазначив Галущенко.

Підготовка до зими

Нагадаємо, минулої осені та зими російські окупанти регулярно проводили масовані удари по Україні. Їхньою ціллю була енергосистема.

Внаслідок пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні запроваджували графіки відключень світла.

Раніше Міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами.

До того ж у зв'язку з загрозою ударів по енергетиці українців попереджають про можливі графіки відключення світла восени та взимку 2023-2024. Причому в деяких областях уже розпочалася роз'яснювальна кампанія.

Докладніше про те, де вже підготували графіки і як вони будуть виглядати, - у матеріалі РБК-Україна.

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