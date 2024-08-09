Додали ще одну статтю. БЕБ змінило підозру Коломойському
Українському олігарху Ігорю Коломойському розширили раніше оголошену підозру. Там з'явилася ще одна стаття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.
Раніше Коломойського підозрювали за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії із банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) КК України.
Наразі правоохоронці додали ще одну статтю: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).
У БЕБ стверджують, що у 2013-2014 роках Коломойський не вніс до каси ПриватБанку 5,8 млрд гривень готівки, але підробив відповідні документи, а також незаконно заволодів понад 5,3 млрд гривень.
За версією правоохоронців, частину безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей було сформовано за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад 2 млрд грн.
При цьому в БЕБ стверджують, що детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн. "Укрнафти".
"Надалі отримані незаконним шляхом 5,3 млрд грн олігарх легалізував", - уточнюють правоохоронці.
Що передувало
Нагадаємо, олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у кількох справах. Зокрема, він міг незаконно заволодіти 9,2 млрд гривень.
Також Нацполіція підозрює олігарха у тому, що він міг замовити вбивство адвоката, який відмовився від співпраці.
На цьому тлі Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1,9 млрд гривень.
Більш детально про те, за що сидить Коломойський, - у матеріалі РБК-Україна.
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