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"Дочка" российского "Альфа-Банка" обанкротилась в Нидерландах

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Амстердам, Суббота 23 апреля 2022 05:59
"Дочка" российского "Альфа-Банка" обанкротилась в Нидерландах Amsterdam Trade Bank (Фото: ookarchitecten.nl)
Автор: Константин Широкун

Амстердамский торговый банк, дочернее финансовое учреждение подсанкционного российского "Альфа-Банка", признан банкротом. Финансовые проблемы банка связаны с массовым оттоком клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financieele Dagblad.

Российский банк Amsterdam Trade Bank, принадлежащий российским олигархам, объявил о банкротстве. Неспособность выполнять свои финансовые обязательства вызвана тем, что другие банки и контрагенты после вторжения России в Украину стали массово бойкотировать учреждение.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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