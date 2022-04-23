"Дочка" російського "Альфа-Банку" збанкрутувала в Нідерландах
Amsterdam Trade Bank (Фото: ookarchitecten.nl)
Амстердамський торговий банк, дочірня фінансова установа підсанкційного російського "Альфа-Банку", визнаний банкрутом. Фінансові проблеми банку пов'язані з масовим відтоком клієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financieele Dagblad.
Російський банк Amsterdam Trade Bank, що належить російським олігархам, оголосив про банкрутство. Нездатність виконувати свої фінансові зобов'язання викликана тим, що інші банки та контрагенти після вторгнення Росії в Україну стали масово бойкотувати установу.
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