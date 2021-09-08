Дочерняя компания швейцарской RISOIL S.A. построит пирс в порту Черноморска

СП Рисоил Терминал, которая является дочерней компанией швейцарской RISOIL S.A., построит в морском порту Черноморска двусторонний пирс длиной около 340 метров с размещением двух причалов длиной 290 м. Это предусмотрено договором, подписанным между Администрацией морских портов Украины и СП Рисоил Терминал

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По его словам, размер прямых инвестиций в развитие портовой инфраструктуры порта Черноморска составит 40 млн долларов.

Новый пирс будет построен на стыке причалов 10 и 11 и позволит принимать суда типа Panamax.

"Таким образом в Украине появится еще один двусторонний причал, способный принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, которые жизненно необходимы для нашего агроэкспорта", - пишет Кубраков.

Участие в проекте АМПУ заключается в проведении дноуглубительных работ на подходах к пирсу с достижением глубин 15 м.

"Порт Черноморска нуждался дноуглублении еще 15 лет назад, все это время эта задача появлялась в приоритетах и ​​стратегических задачах министерства и руководства портов. Частные инвесторы готовы были вкладывать деньги, но им нужны были гарантии и решимость со стороны государства", - уточняет министр.

В настоящее время проект дноуглубления реализован уже на 67%. До 15 метров глубина уже доведена в пределах I, II, и V очередей строительства. Проведение дноуглубления на ІІІ очереди строительства обеспечит водные подходы с глубинами 15 м к пирсу, который построит инвестор.

Проект строительства пирса и дноуглубления в порту Черноморска являются частью проекта по развитию портовой инфраструктуры, входящего в глобальную инфраструктурную программу Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». В течение 5 лет в модернизацию украинских портов планируется вложить около 17 млрд грн капитальных инвестиций.

Как сообщил Кубраков, кроме портовой инфраструктуры со Швейцарий реализуется также проект обновления подвижного состава украинской железной дороги, а в перспективе планируется участие швейцарских инвесторов в развитии туристической инфраструктуры Украины.