Дочірня компанія швейцарської RISOIL S.A. побудує пірс в порту Чорноморська

СП Рісоіл Термінал, що є дочірньою компанією швейцарської RISOIL S.A., побудує у морському порту Чорноморська двосторонній пірс довжиною близько 340 метрів з розміщенням двох причалів довжиною 290 м. Це передбачено договором, підписаним між Адміністрацією морських портів України і СП Рісоіл Термінал

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

За його словами, розмір прямих інвестицій у розвиток портової інфраструктури порту Чорноморська в складе 40 млн доларів.

Новий пірс буде побудований на стику причалів 10 і 11 та дозволить приймати судна типу Panamax.

"Таким чином в Україні з'явиться ще один двосторонній причал, здатний приймати і якісно обробляти великотоннажні судна, які життєво необхідні для нашого агроекспорту", ​​- пише Кубраков.

Участь АМПУ полягає у проведенні днопоглиблювальних робіт на підходах до пірсу з досягненням глибин 15 м.

"Порт Чорноморська потребував днопоглиблення ще 15 років тому, весь цей час ця задача з’являлася у пріоритетах і стратегічних задачах міністерства та керівництва портів. Приватні інвестори готові були вкладати гроші, але їм потрібні були гарантії та рішучість з боку держави", - уточнює міністр.

Наразі проєкт днопоглиблення реалізований вже на 67%. До 15 метрів глибина вже доведена в межах I, II, і V черг будівництва. Проведення днопоглиблення на ІІІ черзі будівництва забезпечить водні підходи з глибинами 15 м до пірсу, який побудує інвестор.

Проєкт будівництва пірса і днопоглиблення в порту Чорноморська є частиною проєкту з розвитку портової інфраструктури, що входить до глобальної інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Протягом 5 років у модернізацію українських портів планується вкласти близько 17 млрд грн капітальних інвестицій.

Як повідомив Кубраков, окрім портової інфраструктури зі Швейцарією реалізується також проєкт оновлення рухомого складу української залізниці, а в перспективі планується участь швейцарських інвесторів у розвитку туристичної інфраструктури України.