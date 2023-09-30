Дочекались. Сьогодні в Україні очікуються дощі, в яких регіонах

"Без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ", - говорять про погоду на сьогодні синоптики.

При чому, вранці на Прикарпатті, Рівненщині та Сумщині подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень в Україні 22-27°, на високогір'ї Карпат 15-20°.

Яка буде погода у неділю?

У неділю, 1 жовтня, прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі.

"На сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю втримається суха сонячна погода. Температура повітря після тривалого тепла 1 жовтня знизиться, +16....+20 градусів", - розповіла Діденко.

Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.