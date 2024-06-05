Добувні підприємства закликали прем’єра скасувати зобов’язання імпортувати 80% електроенергії

В асоціації підкреслюють, що потужність міждержавних перетинів менша за потреби навіть однієї видобувної галузі. Таким чином, це зобов’язання призведе до дефіциту імпортної електроенергії, а відповідно – ажіотажно підвищить її вартість.

"Це спричинить штучне зростання попиту на імпорт та спекулятивне зростання цін. На аукціонах з розподілу міждержавних перетинів перевагу отримають підприємства з низькою часткою витрат на електричну енергію у собівартості продукції. Зростання вимог для надання гарантій постачання електроенергії серйозно зашкодить енергоємним галузям промисловості, особливо видобувній, та призведе до зупинки гірничо-видобувних виробництв в періоди найвищих цін", – йдеться у листі.

НАДПУ застерігає, що нестабільний режим виробництва спричинить каскадний ефект, ускладнюючи планування та негативно вплинувши на видобувний сектор економіки. Це, у свою чергу, призведе до збоїв у суміжних галузях, зокрема у залізничному та морському транспорті, зменшивши обсяги перевезення сировини та спричинивши затримки та перерви у логістичних ланцюжках.

"Наслідком ухваленого урядом рішення стане падіння виробництва гірничо-збагачувальних комбінатів. Внаслідок зростання вартості електроенергії видобуток залізорудного концентрату знизиться на 9 мільйонів тонн, що потягне серйозні економічні втрати для України: падіння ВВП на 1,4%, втрата 10 мільярдів гривень податкових надходжень та 1,3 мільярда доларів США валютної виручки", – зазначає асоціація.

З огляду на викладене, НАДПУ звертається до уряду з проханням повернутися до попередніх стандартів гарантування енергопостачання (30% імпорту з травня по вересень або 50% з жовтня по квітень), або розглянути можливість коригування до 50% імпорту протягом року, спільно з ініціативами щодо розширення джерел електроенергії. Також асоціація просить враховувати обсяги імпортованої електроенергії при розподілі лімітів внутрішньої генерації.