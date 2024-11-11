Добудова Хмельницької АЕС відповідає зобовʼязанням України в рамках СОР, - Андарак

Україна працює над планом добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС), що відповідає міжнародним кліматичним зобов’язанням країни.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Роман Андарак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax .

За його словами, нові енергоблоки додадуть до енергосистеми України 2,2 ГВт чистої енергії, що стане важливим кроком для скорочення викидів та досягнення цілей Паризької угоди.

"Ми продовжуємо рух до вуглецевої нейтральності навіть в умовах війни, а розвиток ядерної енергетики є ключовим елементом нашої Енергетичної стратегії", - зазначив Андарак.

Проєкт добудови ХАЕС отримав міжнародну підтримку: допомогу готові надати МАГАТЕ, а Болгарія погодилася передати Україні надлишкове ядерне обладнання. У реалізації плану візьме участь американська компанія Westinghouse, яка забезпечить виробництво палива та будівництво реакторів.

"Ядерна енергетика допоможе Україні забезпечити стабільність енергосистеми та протистояти російським атакам, а також зменшити дефіцит енергії в майбутньому", - додав Андарак, підкресливши, що ядерна генерація має стати базовою для досягнення кліматичних цілей України.

Завдяки добудові ХАЕС Україна підтверджує свої зобов’язання в рамках COP та прагне виконати цілі Паризької угоди щодо скорочення викидів і утримання глобального потепління в межах 1,5°C.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) обіцяє підтримку і допомогу Україні в реалізації проєкту добудови двох енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.