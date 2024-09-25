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Добудова двох блоків Хмельницької АЕС дозволить зберегти низькі ціни на електроенергію для населення

Фото: добудова двох блоків Хмельницької АЕС дозволить зберегти низькі ціни на електроенергію (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Добудова третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС є важливим кроком для збереження низьких тарифів на електроенергію для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Атомна енергетика є найдешевшим джерелом енергії в Україні: собівартість атомної електроенергії становить 1,7 грн за кВт-год, що дозволяє населенню платити лише 4,32 грн за кВт-год. Для порівняння, в країнах ЄС, таких як Німеччина, ціна коливається від 13 до 18 грн за кВт-год.

Завдяки атомній генерації Україна змогла зберегти одні з найнижчих тарифів у Європі. В умовах війни, коли значна частина теплової та гідрогенерації була зруйнована, частка атомної енергії у виробництві лише зросла. Це дозволяє стабілізувати ринок та уникнути різкого підвищення тарифів.

Добудова блоків Хмельницької АЕС дозволить компенсувати дефіцит електроенергії, що виник через втрату потужностей Запорізької АЕС. Завдяки цьому проєкту можна буде зберегти стабільність енергосистеми та забезпечити достатню кількість електроенергії для населення та промисловості.

Законопроєкт про добудову цих блоків вже знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Ухвалення цього документа наблизить Україну до завершення будівництва та забезпечить енергетичну незалежність у довгостроковій перспективі.

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АЕСХмельницкая АЭСЕлектроенергія