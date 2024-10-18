Добудова блоків ХАЕС дасть імпульс економіці та відновить енергетичні потужності України, - Нагорняк

Добудова двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції стане важливим кроком для відновлення енергетичної інфраструктури України та надасть значний економічний імпульс.
Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк у коментарі РБК-Україна.
За його словами, ворог у 2024 році пошкодив або повністю вивів з ладу близько 9 гігават потужностей, але нові блоки ХАЕС допоможуть компенсувати ці втрати, додавши до енергосистеми 2-2,2 тисячі мегават.
"Ми знаємо, що ворог лише за 2024 рік вивів із ладу, або пошкодив, або повністю вивів з ладу біля 9 гігават потужностей. А мова йде про добудову якраз двох блоків, це дасть в систему 2-2,2 тисячі мегават потужності", – зазначив Нагорняк.
За його словами, важливо, що більшість робіт з будівництва будуть виконувати українські компанії, як державні, так і приватні. Лише атомні реактори закуповуються за кордоном, тоді як решта обладнання та послуг надаватимуть вітчизняні підприємства. Це сприятиме збереженню фінансових ресурсів у країні та підтримці національної економіки.
"Українські атомники, і люди, які дотичні до цього, будуть виконувати ці роботи. Тому якраз і тут фокус на економіку, що ті кошти, які витратить "Енергоатом", залишаться в країні", – підкреслив Нагорняк.
Депутат також наголосив, що стабільні енергетичні потужності є ключовим фактором для залучення інвестицій. За його словами, перше, що цікавить інвесторів, це наявність надійного електропостачання в регіоні для будівництва підприємств. Якщо таких потужностей немає, регіон вважається дефіцитним.
Як повідомлялось, у червні профільний комітет Верховної Ради підтримав прийняття законопроєкту про добудову двох блоків Хмельницької АЕС. Зазначається, що законопроєкт має бути включено до порядку денного найближчим часом.
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