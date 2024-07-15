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За добу ворог здійснив 35 атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Фото: російські військові на Донбасі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 22:00, 14 липня, на фронті протягом доби відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільша кількість атак на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У відомстві зазначили, що за добу російські окупанти завдали 43 авіаційні удари (61 КАБ), 532 удари дронами-камікадзе, а також здійснили 3 267 обстрілів позицій українських військ.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку окупанти три рази безуспішно атакували позиції ЗСУ в районах Глибокого та Вовчанська.

"На Куп’янському напрямку, також тричі, ворог отримав відкоша біля Піщаного і Стельмахівки. Зазнав втрат і відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Греківки - провів, за уточненою інформацією, вісім штурмів. Успіху не мав.

Сіверський напрямок. Від початку доби ворог здійснив вісім безуспішних спроб вклинитися в бойові порядки українських підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Ситуація контрольована.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували позиції Сил оборони України в районах Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Іванівського. Триває бій.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Продовжуються бої у трьох локаціях біля Північного та Нью-Йорка. 12 атак загарбників вже відбито.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де ворог сьогодні вже 35 разів атакував позиції ЗСУ в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Захисниками України відбито 29 атак. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Прогреса, де іще триває шість боєзіткнень. ЗСУ стримують ворога.

"Протягом доби, за попередньою інформацією, українські воїни знешкодили як мінімум 203 окупанти. Також знищили два бронетранспортери, артилерійську систему та два автомобіля. Підрахунок втрат ворога триває, і вони однозначно зростуть", - зазначили у звіті.

На Курахівському напрямку наразі нараховується п’ять спроб противника наблизитися до позицій українських військ. Дві з них ще не завершились неподалік Красногорівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку, неподалік Водяного та Костянтинівки відбито два штурми. Без успіху для російських окупантів.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити ЗСУ з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Крім того, у звіті Генштаб відзначив воїнів 32-ї окремої механізованої бригади, які ефективно зменшують наступальний потенціал російських загарбників.

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