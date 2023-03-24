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За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області, - ДТЕК

Фото: за добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

23 березня енергетики відновили електропостачання для жителів 12 населених пунктів на Донеччині, знеструмленого через обстріли. Зі світлом знову майже 4 тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Через постійні бойові дії без електропостачання поки що залишаються 110 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомляють в компанії.

Нагадаємо, в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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ДТЕКДонецька область