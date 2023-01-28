За добу росіяни вбили 4 мешканців Донецької області, ще 7 поранені
За п'ятницю, 27 січня, російські окупанти вбили 4 мешканців Донецької області. Ще 7 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 27 січня росіяни вбили 4 жителів Донецької області: 3 - у Парасковіївці та 1 - Великій Новосілці", - розповів він.
За словами Кириленка, ще 7 осіб отримали поранення.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1330 осіб, ще 2912 поранено.
Як повідомлялось, у п'ятницю ввечері, 27 січня, російські військові завдали удару по Часовому Яру Донецької області. Зокрема, окупанти обстріляли житловий масив.
Крім цього, вдень 27 січня російські військові також обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.
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