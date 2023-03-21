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За сутки РФ атаковала 8 областей Украины: 2 жертвы, 14 ранены (карта обстрелов)

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Украина, Вторник 21 марта 2023 10:57
За сутки РФ атаковала 8 областей Украины: 2 жертвы, 14 ранены (карта обстрелов) Фото: за сутки РФ атаковала 8 областей Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины. По данным на 9:00 два человека погибли, 14 ранены в результате российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины", - говорится в сообщении.

Всего из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО "Град", ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет", тактическая авиация) произведены обстрелы 107 населенных пунктов, подтверждено поражение 17 объектов инфраструктуры.

За сутки РФ атаковала 8 областей Украины: 2 жертвы, 14 ранены (карта обстрелов)

Обстрелы Украины за сутки

Херсон и область

Российские оккупанты за прошедшие сутки 66 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".

Харьков и область

На Купянском направлении россияне пытались безуспешно прорвать оборону ВСУ. Также уже утром во вторник, 21 марта, более 20 раз российские войска обстреляли село Басовое, расположенное в Золочевской общине Богодуховского района Харьковской области.

Донецкая область

За минувшие сутки российская армия продолжала обстреливать города Донецкой области. В частности, под огнем находились Авдеевка, Константиновка, Северск, Бахмут.

Запорожская область

Россияне вели огонь из разных видов вооружения, пострадали гражданская и жилищная инфраструктура областного центра, Пологовского и Васильевского районов. В результате вооруженной атаки смертельно ранены три гражданских, еще двое госпитализированы.

Днепропетровская и Николаевская область

Сутки в этих регионах прошли без обстрелов.

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