За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ

За останню добу, з 14 на 15 березня, російські окупанти втратили на фронті 1180 солдатів. Також ЗСУ знищили 28 артсистем, 97 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 102 одиниці автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, на фронті від початку доби було зафіксовано 123 бойових зіткнень. Лише на одному Покровському напрямку ЗСУ зупинили 35 штурмових дій противника, і шість боїв о 22:00 ще тривали.
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