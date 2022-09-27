За добу енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 17 тисяч українців

Енергетики компанії ДТЕК разом із військовими ЗСУ за минулу добу повернули світло для 16,7 тисяч родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Енергетики завдяки вдалим діям ЗСУ, відновили лінії електропередачі в 16 населених пунктах.

Так, роботи проводились у Бахмутському, Краматорському, Волноваському та Покровському районах Донеччини.

Протягом доби аварійно-ремонтні бригади повністю чи частково повернули електропостачання у 9 населених пунктів Донеччини. Як наслідок знову зі світлом 8 448 родин.

У Дніпропетровській області російські окупанти продовжують обстрілювати Нікопольській район з важкої артилерії, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці лишаються без світла.

"Не зважаючи на щоденну загрозу, аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі оперативно лагодять пошкоджені ворогом лінії та обладнання та роблять усе можливе, для того аби повернути світло в найкоротші терміни. Роботи проводять, щойно отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ. Протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося відновити роботу електромереж для 8 273 родин у 7 населених пунктах Нікопольського району, які були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.