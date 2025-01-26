За добу енергетики повернули світло понад 10 тисячам родин, - ДТЕК

Протягом 25 січня енергетики провели низку ремонтів електромереж у Дніпропетровській та Донецькій області, що були зруйновані в результаті чергових атак РФ. Світло повернули в оселі понад 10 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що Дніпропетровщина продовжує потерпати від російських обстрілів, які руйнують в тому числі електроінфраструктуру міст та сіл. За останню добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 6 266 родин, що залишилися без світла через бойові дії.

Попри важку ситуацію, продовжуються відновлювальні роботи і на Донеччині. 25 січня ремонтним бригадам ДТЕК вдалося виконати низку ремонтів та відновити електропостачання у 6 прифронтових населених пунктах. Завдяки цьому світло повернулася в домівки 3,8 тисяч сімей.

"Через безпекову ситуацію в регіоні енергетики не завжди мають доступ до місць проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України", - підкреслюють у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 30 тис. родин Донеччини та Київщини, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.