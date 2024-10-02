За добу енергетики повернули світло в оселі жителів 124 населених пунктів після обстрілів, - ДТЕК

У перший день жовтня енергетики з дозволу військових продовжили відновлювати електромережі, пошкоджені через бойові дії у Донецькій області. Електропостачання відновили для майже 42 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

За 1 жовтня енергетики провели ремонти мереж та відновили їх роботу для 41,8 тисячі родин у 124 населених пунктах, які лишись без світла внаслідок обстрілів Донецької області.



Над відновленнями в регіоні щоденно працює близько 70 бригад ДТЕК. За інформацією Донецької облдержадміністрації, за минулу добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти регіону.



Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 860 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.