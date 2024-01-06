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За добу енергетики повернули світло 9 тисячам родин, що залишились без електрики через обстріли, - ДТЕК

Субота 06 січня 2024 16:00
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За добу енергетики повернули світло 9 тисячам родин, що залишились без електрики через обстріли, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло 9 тисячам родин, що залишились без електрики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики ДТЕК щодня працюють над відновленням електромереж, що були пошкоджені внаслідок бойових дій. За добу їм вдалось повернути світло 9 тис. родин у 5 населених пунктах на Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Повідомляється, що за 5 січня енергетики відновили електропостачання для 8,5 тисяч родин в 4 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені через постйні обстріли.

Так само постійно піддається обстрілам південь Дніпропетровщини. Тут ремонтним бригадам ДТЕК вдалося повернути світло у домівки майже 600 родин.

Обстріли Донецької та Дніпропетровської областей стали вже регулярними та постійно руйнують енергоінфраструктуру регіонів. Водночас енергетики роблять усе можливе для повернення світла, щойно це стає можливим. Вони приступають до робіт одразу після того, як отримують на це дозвіл від військових.

Нагадаємо, у грудні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 463 тисяч родин, що залишились без світла через ворожі обстріли.

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