За добу енергетики повернули світло 6 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли, - ДТЕК

20 квітня енергетики ДТЕК змогли повернути світло в 5,7 тис. домівок на Донеччині та Одещині, знеструмлених у результаті ворожих обстрілів та ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

На Донеччині зберігається вкрай важка ситуація через постійні бойові дії. Не минає ні дня без знеструмлень мереж та обладнання через обстріли. Попри все це за останню добу енергетикам вдалося повернути світло для 4,3 тис. родин у Донецькій області.

Постійним ворожим атакам піддається й Одещина. Вчора надвечір Одеса зазнала чергового обстрілу під час якого було пошкоджено лінії електропередачі та знеструмлено 1,4 тисяч родин. Енергетики ДТЕК оперативно відновили електропостачання – вже на вечір всі клієнти були зі світлом.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.

Нагадаємо, за три місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 1,9 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.