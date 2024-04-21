ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу енергетики повернули світло 6 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли, - ДТЕК

Неділя 21 квітня 2024 20:20
UA EN RU
За добу енергетики повернули світло 6 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло 6 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

20 квітня енергетики ДТЕК змогли повернути світло в 5,7 тис. домівок на Донеччині та Одещині, знеструмлених у результаті ворожих обстрілів та ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

На Донеччині зберігається вкрай важка ситуація через постійні бойові дії. Не минає ні дня без знеструмлень мереж та обладнання через обстріли. Попри все це за останню добу енергетикам вдалося повернути світло для 4,3 тис. родин у Донецькій області.

Постійним ворожим атакам піддається й Одещина. Вчора надвечір Одеса зазнала чергового обстрілу під час якого було пошкоджено лінії електропередачі та знеструмлено 1,4 тисяч родин. Енергетики ДТЕК оперативно відновили електропостачання – вже на вечір всі клієнти були зі світлом.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.

Нагадаємо, за три місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 1,9 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ, - Зеленський
Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ, - Зеленський
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил