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За добу енергетики повернули світло для 21 тисячі родин, - ДТЕК

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Субота 11 березня 2023 18:44
За добу енергетики повернули світло для 21 тисячі родин, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло для 21 тисячі родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Протягом 10 березня енергетики продовжували відновлювати електромережі, що пошкоджені внаслідок бойових дій у Донецькій області. Постачання світла відновили 2,5 тисячам родин у 11 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Попри обстріли у Донецькій області аварійно-відновлювальні бригади ДТЕК змогли виконати низку ремонтів та відновити електропостачання жителям 11 населених пунктів. Світло вдалося повернути майже 2,5 тисячам домогосподарств.

"Поки що без електропостачання залишаються 106 населених пунктів Донецької області, яка залишається ареною важких та постійних бойових дій і де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл від Збройних Сил України", - зазначають в ДТЕК.

Нагадаємо, що в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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