За добу енергетики повернули світло 17 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли, - ДТЕК

Протягом доби енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для понад 17 тис. родин в Донецькій та Дніпропетровській області, домівки яких були знеструмлені внаслідок атак по енергетичним об’єктам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Через триваючі бойові дії на Донеччині зберігається дуже важка ситуація. Постійні обстріли, зокрема, руйнують енергетичну інфраструктуру.

Попри бойові дії за останню добу енергетики змогли з дозволу військових потрапити до низки пошкоджень об'єктів та відремонтувати їх. Знову зі світлом оселі 15 тисяч родин Донеччини.

Також окупанти продовжують атакувати енергооб’єкти Дніпропетровщини. Тут протягом доби ремонтні бригади ДТЕК повернули світло для 2,3 тисяч домівок, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Енергетики майже цілодобово працюють, щоб оперативно усувати наслідки атак та повертати людям світло.

Нагадаємо, за три місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 1,9 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.