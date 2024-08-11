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За добу енергетики повернули світло для 16 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Неділя 11 серпня 2024 19:51
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За добу енергетики повернули світло для 16 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло для 16 тисяч родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

10 серпня енергетики відновили світло для 16 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Попри важку ситуацію та постійні прильоти, за вчора енергетикам вдалося з дозволу військових виконати низку ремонтів та відновити електрику в домівках майже 15 тисяч родин.

Не стихають і ворожі удари по Дніпропетровщині. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. 10 серпня енергетики змогли повернули світло у 1,1 тисячі домівок місцевих жителів.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 364 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві.

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