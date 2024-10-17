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За добу енергетики повернули світло 11 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики повернули світло 11 тисяч родин після обстрілів (Віталій Носаач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

16 жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 11 тис. родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Донеччина продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій. Постійні обстріли, ракетні, дронові та авіаудари так само руйнують мирні населені пункти. Утому числі - енергообладнання. Попри важку безпекову ситуацію, за вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 6,4 тисяч родин прифронтового регіону.  

Не стихають і ворожі удари по Дніпропетровщині. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. 16 жовтня енергетики змогли повернули світло у 4,5 тисяч домівок місцевих жителів.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

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