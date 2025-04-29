За добу ДТЕК повернув світло понад 14 тисяч родин після обстрілів

Зокрема, на Донеччині, з найбільшою зоновою бойових дій, енергетики ДТЕК повернули світло 14,3 тисячі домівок місцевих мешканців.

Ворожі удари по Дніпропетровщині також не стихають, особливо страждає південь регіону. Тут вчора енергетики змогли повернули електрику понад 220 родинам, що були знеструмлені внаслідок обстрілів.

Ремонтні бригади ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 165 тис. родин Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини та Києва, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.