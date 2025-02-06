За добу ДТЕК повернув світло майже 6 тисячам родин після обстрілів

За останню добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 5,8 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, що знеструмлювалися через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що Донецька область продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій. Постійні ворожі обстріли так само руйнують мережі та енергообладнання. Попри важку ситуацію, за вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 3,5 тисячі родин прифронтового регіону.

Не стихають і ворожі удари по Дніпропетровській області. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. Тут 5 лютого енергетики змогли повернути світло у 2,3 тисячі домівок місцевих жителів.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого місяця енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 537 тисяч родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.