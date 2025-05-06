За добу ДТЕК повернув світло у майже 30 тисяч домівок, що знеструмлювалися через обстріли

За день енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 30 тисяч сімей у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. Тут 5 травня попри важку безпекову ситуацію енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 25,7 тисяч родин прифронтового регіону.

Водночас не стихають і ворожі удари по Дніпропетровщині. Страждає як південь регіону, наближений до зони бойових дій, так і інші райони області. За вчора енергетики змогли повернути світло у понад 3 тисячі домівок місцевих жителів.

Так само на Одещині за вчора вдалося відновити електропостачання у майже 800 домівках місцевих мешканців, постраждалих внаслідок ворожих атак.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, у квітні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 430 тис. родин у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київський областях, чиї домівки знеструмлювались після ворожих атак.